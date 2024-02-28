В новосибирском ХК «Сибирь» прокомментировали рост на 47% бюджетного финансирования

Генеральный директор заявил, что происходит перераспределение средств.

На 2024 год бюджетное финансирование ХК «Сибирь» увеличено на 47,02% и составляет 1,21 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на генерального директора клуба Кирилла Фастовского.

Гендиректор объяснил, что данное увеличение связано с перераспределением средств после ухода спонсоров и учредителей. Это привело к изменению системы финансирования команды по решению правительства Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спортивного директора ХК «Сибирь» уволили из-за плохих результатов.