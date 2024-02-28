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общество спорт

В новосибирском ХК «Сибирь» прокомментировали рост на 47% бюджетного финансирования

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Генеральный директор заявил, что происходит перераспределение средств.

На 2024 год бюджетное финансирование ХК «Сибирь» увеличено на 47,02% и составляет 1,21 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на генерального директора клуба Кирилла Фастовского.

Гендиректор объяснил, что данное увеличение связано с перераспределением средств после ухода спонсоров и учредителей. Это привело к изменению системы финансирования команды по решению правительства Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что спортивного директора ХК «Сибирь» уволили из-за плохих результатов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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