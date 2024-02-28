В Новосибирском зоопарке сбежала харзу — ее искали целые сутки

Сбежавшую из зоопарка харзу искали сутки в Новосибирске.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал “Новосибирским новостям” о том, как целые сутки искали хищницу харзу.

По словам директора, рабочие монтировали проход между двумя вольерами и в этот момент хищнице удалось сбежать через небольшую щель.

Когда животное не обнаружили на месте, все сотрудники сразу же принялись к поискам.

“Нам позвонили на рабочий телефон и сообщили, что видели её напротив дома на улице Сухарной, 96/3. Мы туда выехали, обнаружили её, наблюдали и вели работы по её возвращению домой”, — поделился Андрей Шило.

Напомним, что в новосибирском зоопарке прошло показательное кормление бурых капуцинов.