В Закаменском микрорайоне Новосибирска ввели в эксплуатацию долгострой

Объект введен в эксплуатацию 22 февраля 2024 года.

В Октябрьском районе Новосибирска в эксплуатацию ввели 18-этажный дом №16 в микрорайоне Закаменский. Разрешение на ввод объекта мэрия города выдала 22 февраля. В доме находятся 379 квартир: 219 — однокомнатная студия, 119 — однокомнатная квартира, 34 — двухкомнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Благодаря взаимодействию правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территорий» год назад был достроен дом № 12, новоселье тогда отметили 369 дольщиков. Теперь закончилась история дома № 16. Свое долгожданное жилье получили 357 семей», — рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

Напомним, что в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию 28-этажный долгострой.