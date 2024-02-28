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общество

Воробьи покидают Новосибирск из-за нехватки частного сектора

Фото: Pexels.com

В Новосибирске становится меньше воробьев, причину их исчезновения прокомментировал эксперт.

Орнитолог Алексей Яновский связывает сокращение численности маленьких пернатых с тем, что в городе стало меньше частного сектора. Воробьи прячутся от холода и опасностей на чердаках в щелях и под крышами построек, а в городских условиях таких укромных мест мало, сказал эксперт изданию «Царьград Новосибирск».

Орнитологи считают, что исчезновение в крупных городах мелких птиц ни к чему хорошему не приведет. Например, в Китае во время Культурной революции воробьев обвинили в уничтожении посевов и начали истреблять, из-за чего стали активно размножаться насекомые-вредители.

Ранее мы рассказывали, как птица кедровка прилетела в Заельцовский парк Новосибирска.

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Галина Чебыкина
Журналист

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