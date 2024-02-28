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общество проиcшествия

Замдиректора УК в Новосибирске будут судить после того, как женщина сломала руку

Фото: freepik

В Новосибирске будут судить заместителя директора управляющей компании, по вине которой мать с младенцем на руках упала на сколькой лестнице.

Вчера, 27 февраля, в Железнодорожном районе Новосибирска утвердили обвинительное заключение в отношении заместителя директора управляющей компании, которая обвиняется по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее было известно, что обвиняемая была заместителем управляющей компании, оказывающей услуги по содержанию общего имущества многоквартирного дома, и не организовала вовремя уборку лестницы от снега и наледи. В результате чего около подъезда по адресу 1905 год, 17/1, женщина поскользнулась и сломала руку, при этом она держала малыша.

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Валерия Митрохина
Журналист

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