В Новосибирске женщина с ребёнком на руках поскользнулась и сломала руку

Около подъезда в Новосибирской области женщина поскользнулась и сломала руку, при этом держала малыша.

Как сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске 4 ноября местная жительница сообщила о том, что возле её подъезда по адресу 1905 год, 17/1, образовался лёд из-за суровых погодных условий. Женщина ранее уже обращалась в диспетчерскую службу, чтобы коммунальщики устранили проблему. Но они только проигнорировали запрос.

Уже вечером этого же дня к жительнице приехала родственница с грудным ребёнком и, поднимаясь по ступеням в подъезд, поскользнулась и упала с такой силой, что сломала руку. Малыш тем временем не пострадал.

В комментариях под записью жители высказались, что имеют такую же проблему около своих домов и просят дать огласке данный инцидент.

Напомним, что под Новосибирском женщина сломала ногу, упав на обледенелом крыльце дома.