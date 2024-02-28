Жирная еда и курение: терапевт рассказала о привычках, которые разрушают сосуды

Это также провоцирует развитие болезней сердца.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на терапевта Ирину Баранову, курение и жирная еда разрушают сосуды.

Врач рассказала, что такие привычки провоцируют развитие болезней сердца. Никотин и смолы попадают в дыхательные пути, потом в систему кровообращения, что в два раза увеличивает риск патологии сердца.

Для профилактики, по словам врача, необходимо следить за уровнем гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови.

«Глюкоза и инсулин обладают мощным повреждающим действием на стенки сосудов. Чтобы контролировать гомоцистеин, нужно обеспечить организм витаминами группы В и наладить метаболические процессы», — сообщила Баранова.

Она также посоветовала отказаться от употребления полуфабрикатов и снизить количество трансжиров.

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