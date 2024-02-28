Жителей Забайкальского края предупредили о «черных косметологах»

Всего в Забайкалье 250 врачей косметологов имеют лицензию, по мнению главы минздрава, это заоблачная цифра для региона.

Жителей Забайкалья предупредили о высоких рисках встретить неквалифицированного специалиста в области красоты. Сейчас в регионе насчитывается 250 лицензированных врачей косметологов, и, по мнению главы минздрава, это заоблачная цифра. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Наверное, самый опасный рынок – рынок услуг, который оказывается лицами без образования. Нужно шесть лет окончить профильный вуз успешно, пройти два года ординатуры, но, пожалуй, и двух лет недостаточно, нужно иметь большой опыт в дерматовенерологии, прежде чем приступим к освоению программы переподготовки по косметологии», — объяснила главврач Краевого кожно-венерологического диспансера Забайкалья Елена Шипулина .

Чтобы обезопасить себя, до начала приема следует попросить у специалиста лицензию на оказание медицинских услуг, документы соответствия и сертификаты должны иметь все препараты, продукция и техника, которой он пользуется. Вместе с тем, кабинет профессионального косметолога должен быть оборудован по всем правилам СанПина, и ни в коем случае не находиться на дому.

Напомним, косметолог Ладыгина посоветовала регулярно увлажнять кожу зимой.