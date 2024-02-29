67 фальшивых купюр выявили в Новосибирской области в 2023 году

За прошлый год в НСО выявили 67 фальшивых купюр.

Издание “Аиф-Новосибирск” со ссылкой на Сибирское управление Центрального банка РФ сообщило о том, что в Новосибирской области за прошлый год было выявлено 67 фальшивых купюр. Это примерно на 70% меньше, чем в 2022 году.

Чтобы не попасть в руки мошенников, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России рекомендует проверять наличные деньги каждый раз, когда они попадают к вам.

Напомним, что многодетная мать из Новосибирска подарила жуликам 5 млн кредитных рублей.