Многодетная мать из Новосибирска подарила жуликам 5 млн кредитных рублей

Телефонные мошенники запугивали женщину и путали, вынуждая занимать деньги и отправлять им.

Историю развода опубликовали на портале по кибербезопасности «Кибрарий». Сначала матери троих детей позвонил якобы ее новый начальник, который сообщил, что в отношении предыдущего ведется уголовное расследование. Затем с сибирячкой связались лже-сотрудники ФСБ и говорили, что и ей грозит ответственность из-за некоего участия в незаконных махинациях с деньгами ее «бывшего босса».

Следом с потерпевшей связались уже фейковые специалисты банка и напугали взятым неизвестными на ее имя крупным кредитом. Они рекомендовали оперативно брать займы и все переводить на «безопасные счета». В итоге женщина отправила аферистам пять млн рублей.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мошенники под видом начальников выманивают деньги у людей.