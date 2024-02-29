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общество

Авиакомпания S7 получила штраф в 30 тысяч рублей за невыдачу багажа

Фото: BFM-Новосибирск

В декабре 2023 года перевозчик не смог вовремя доставить зарегистрированный багаж пассажиров.

Авиакомпанию S7 Airlines привлекли к административной ответственности за несвоевременную доставку багажа. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В декабре 2023 года перевозчик не смог вовремя доставить зарегистрированный багаж пассажиров, прибывших в Новосибирск рейсами из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, что противоречит требованиям закона. За нарушение установленных законодательством РФ требований авиакомпанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Подробности о судьбе чемоданов не сообщаются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области родители заявили о некачественной еде с плесенью в школе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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