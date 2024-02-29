В Новосибирской области родители заявили о некачественной еде с плесенью в школе

Под Новосибирском в столовой Криводановской школы № 22 обнаружили еду с плесенью.

Родители недовольны качеством предлагаемых блюд для детей. Некоторые из них опубликовали фотографии на портале Flamp. Они подчеркнули, что еда была невкусной, холодной и неаппетитной, а некоторые блюда даже были с плесенью.

В комментариях пользователей под фотографиями в шутку предположили о сотрудничестве столовой с медицинскими учреждениями города.

Прокуратура уже приступила к проверке по данному случаю.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирским педагогам вручили бюджетные образовательные сертификаты.