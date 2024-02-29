«Божественная искра»: новосибирский маг и экстрасенс заявил, что лечит рубцы

В Новосибирске живёт биоэнергетик Сергей. Мужчина утверждает, что может заживлять рубцы и угадывать цифры лотереи. Корреспондент Сиб.фм познакомился с целителем и узнал, почему способности экстрасенса никто не признаёт.

Корреспондент Сиб.фм знает настоящие имя и фамилию героя этого очерка. Но он сам попросил называть его Дед Сергий, хотя мужчина в самом расцвете сил – ему 50 лет. Необычный дар Серёжа почувствовал ещё в подростковом возрасте.

«Я уезжал с родителями на Север, потом мы вернулись в 90-х, и я уже остался в Новосибирске. Сначала я поступал в НЭТИ: двигатели, генераторы.... Потом перешёл на РТФ, заочно. Образование получил по специальности электроснабжение промпредприятий. По специальности особо не работал, есть 6 или 7 лет стажа электрика, — рассказал Сиб.фм Дед Сергий.

– Потом меня взяли в коммерческие директора. Посмотрел — решил пойти учиться на маркетинг, получить второе высшее образование. Ещё одно у меня образование психологическое. Его я получил для того, чтобы лучше разбираться в людях. Хотелось покопаться в себе, но интерес к мистике у меня появился ещё в старших классах школы. Это 88-89 год. Тогда начались передачи какие-то на эту тему».

Сергей жил и работал, достиг того, что стал гендиректором компании, в его подчинении находилось более 200 человек. Параллельно мужчина развивал в себе экстрасенсорные способности. Сергей решил лечить руками, а подтолкнуло его к этому событие из личной жизни.

«В 1998-99 годах я забросил практику, но потом стали происходить непонятные события: то гнойники у всей семьи вылезут, то ещё что-то. Начал углубляться, — продолжает Сергей. – Тогда я понял, что опыта не хватает и начал работать с людьми».

Исходит свет?

С 2001 года Дед Сергий начал разрабатывать свой метод лечения биоэнергетики. Экстрасенс говорит, что проблемы – из-за больных клеток, от которых исходит особый свет.

«В каждом живом организме, в каждой клетке, присутствует торжественный свет или божественная искра. Потихонечку, с возрастом она может притухать. Я обновляю это дело, — утверждает Дед Сергий. – И дальше у человека эта ткань или орган восстанавливаются. Сначала я смотрю диагностику: смотрю, что нужно задействовать. Всё зависит от сложности: может понадобиться один день, может быть два, может быть три. Больше времени уходит не на саму работу, а на диагностику, чтобы понять, в чём проблема».

Таланты – дело наживное

Лечить руками – это не единственное, что может Дед Сергий. С помощью экстрасенсорики он научился угадывать числа в лотерейных билетах. Правда, признаётся, что не все.

«В среднем 2-3 числа я угадываю точно. Два числа я всё-таки не могу угадать. Для лотереи я пока слабенький, — признаётся экстрасенс.

– Это проверка интуиции. Если грубо говорить, то можно сравнить с принципом маятника. Над каждым числом смотришь, как реагирует маятник, выписываешь комбинацию. А потом на виденье проверяешь комбинацию».

Этот метод Дед Сергий изучает с 16 лет. Свои способности новосибирец хотел продемонстрировать российской журналистке Кате Гордон. Но встреча с ней так и не состоялась.

«Я ей написал, что могу. Готов был пройти проверку и продемонстрировать, что умею. Она ответила, что по сути этим больше не занимается, — сожалеет Сергей. – Меня интересуют более глобальные цели. Моё воздействие вызывает какие-то изменения в организме человека. И я бы хотел, чтобы был исследовательский коллектив для того, чтобы всё это отследить».

Рубцы – затягиваются

Дед Сергий предлагал проверить его способности и по заживлению рубцов на теле человека. Как утверждает экстрасенс, от них через полгода не остаётся и следа.

«Есть рубцы, которые ниже уровня кожи, есть которые выше, а есть – на уровне. Они все идут в работу. Например, раны после операции, после аппендицита. Есть определённые ограничения: рубец должен зарасти. Кровоснабжение должно восстановиться. Это обычно происходит после года, после двух, — продолжает экстрасенс. – Если свежий рубец, эффект есть, но он слишком длительный и смазанный. Не поддаются работе тоненькие рубцы, шириной миллиметр, белёсые, которые возвышаются над уровнем кожи».

Как уверяет Дед Сергий, на его счету порядка 7 000 – 8 000 человек, которым он помог решить проблемы со здоровьем. После того, как получилось с рубцом, экстрасенс перешёл и на исцеление от других болезней.

«Спрашиваю результаты исследования»

Дед Сергий решил рассказать о своих способностях, как он у уверяет, не для того, чтобы привлечь новых клиентов. Тех, кто обращается к нему за помощью – у экстрасенса достаточно. Звонят даже из Москвы.

«Последний удивительный случай: мужику хотели ампутировать палец ноги. Начался некроз. Плюс дикие боли из-за нарушения кровоснабжения из-за возрастных изменений, — приводит пример Сергей. – Он потерял одну фалангу пальца, но сейчас в целом восстановился. У него было нарушено кровоснабжение, сосуды забиты, питание клеток».

Как уверяет Дед Сергий, лечить он может даже по фотографии, но при этом спрашивает и медицинское заключение врачей. На начальном этапе берёт 2,5 тысячи, остальное – по результату.

«Присылаете фотографию, результаты обследования, и всё. Потом я пишу, когда пройти следующее обследование, — уверенно заявляет Сергей.

– Мне люди не нужны. Но бывают такие, кто хотят встретиться».

Медицинского образования у Деда Сергия нет, но он признаётся, что если возникает необходимость, он консультируется и с врачами. Внимательно экстрасенс читает и результаты обследования.

«Всегда можно отследить динамику: пройти одно обследование, а второе – через полгода. Если зафиксировано улучшение, то против бумажки с печатью уже не пойдёшь», — утверждает Сергей.

Тем не менее, как ни старался Дед Сергий, его способности ни одна организация подтвердить не взялась. Корреспонденту Сиб.фм экстрасенс предложил испытать его бесплатно – всё только ради науки.

В редакции пока не нашлось порезанных пальцев, но мы приняли предложение и в перспективе собираемся его проверить.

Напомним, что за лечением следует обращаться в поликлиники и к профессиональным врачам, а не прибегать к народным средствам.

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