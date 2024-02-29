Дети, молодёжь, долголетие: в России появятся пять новых нацпроектов

В последний день зимы президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. В 2024 будет реализовано много новых нацпроектов и госпрограмм.

В начале выступления 29 февраля президент России Владимир Путин рассказал о том, чего удалось добиться в ходе ведения СВО. Память погибших бойцов глава государства почтил минутой молчания.

За 2 часа Владимиру Путину удалось рассказать о том, как будет реализовываться социальная политика в России.

«Семья»

О первом нацпроекте, о котором рассказал Владимир Путин, касался поддержки семей, и прежде всего тех, где много детей.

Так, в рамках этого нацпроекта продлили семейную ипотеку до 2030 года. При этом если у супружеской пары есть дети, то ставка по ипотеке останется прежней. На этот же период будет продлена норма по сумме семейной ипотеки на строящееся жилье.

«Молодёжь России»

Владимир Путин ключевое место уделил и молодым семьям. Вообще, по указанию президента будет изучен позитивный опыт в сфере молодежной политики.

Этот нацпроект всецело будет направлен на поддержку молодёжи, как в профессиональном, так и социальном плане.

Так, например, уже 1 марта увеличится федеральная выплата за классное руководство и кураторство групп в техникумах. Молодые специалисты получат доплаты в размере до 10 тысяч рублей.

«Кадры»

В рамках этого нацпроекта будет уделено особое внимание подготовке профессиональных специалистов. Так, до 2028 года будет подготовлено порядка миллиона рабочих для высокотехнологичных отраслей.

Преобразятся и учебные заведения, где будут готовить специалистов: заведения среднего профессионального образования в ближайшее время будут отремонтированы. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 120 миллиардов рублей.

Для долголетия

Третий национальный проект разработан для тех, кто выбирает спортивный образ жизни. Он называется «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этого проекта будет построено не менее 350 спортивных объектов в регионах и малых городах.

Для тех, кто регулярно сдаёт нормы ГТО и проходит диспансеризацию, с 2025 года будет предусмотрен новый налоговый вычет.

Для бизнеса

Что касается предпринимательской деятельности, то в 2024 году будет разработан нацпроект «Экономика данных». Финансовую поддержку получит бизнес, владельцы которого закупят специальное оборудование для хранения и обработки данных. Таким компаниям за 6 лет направят 700 миллиардов рублей.

В бизнесе также ставка будет сделана на покрытие территории России высокоскоростным интернетом, а также на развитие искусственного интеллекта. Планируется, что к 2030 году цифровые платформы появятся во всех отраслях экономики.