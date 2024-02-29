Глава СК потребовал доклад о ДТП с маршруткой в Новосибирске

Авария произошла 28 февраля.

Напомним, что 28 февраля в Новосибирске водитель 1986 года рождения управлял маршрутным автомобилем Луидор и двигался по улице Никитина в сторону Белинского, и напротив дома №68 он сзади врезался в грузовую ГАЗель, водитель которой начал притормаживать перед светофором.

В результате аварии пять человек пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.

В данный момент следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка.

Помимо этого, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Академгородке Новосибирска из окна восьмого этажа выпала 13-летняя девочка.