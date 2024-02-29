Губернатор Новосибирской области занял 13 место в рейтинге глав регионов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты своего последнего исследования в рамках проекта «Национальный рейтинг».

Он посвящён оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Исследование охватывает период с января по февраль 2024 года.

В рамках исследования были проанализированы данные, полученные от представителей экспертного сообщества, с использованием заочного анкетирования и проведения как заочных, так и очных опросов.

«Два прошедших месяца в очередной раз подтвердили тезис о том, что информационная повестка может меняться стремительно, и то, что казалось судьбоносным ещё несколько недель назад, в настоящий момент не только не присутствует в новостях по остаточному принципу, но и попросту забыто. Январь можно было без преувеличения назвать «региональным месяцем» – новости, формирующие федеральную повестку, приходили с мест. При этом в течение февраля ситуация пришла к среднестатистической норме, и о происходивших там, казалось бы, эпохальных событиях практически никто не вспоминает», — заявил политолог Павел Салин.

Результаты рейтинга предоставляют общественности информацию о рейтинге эффективности главных руководителей субъектов Российской Федерации.

В этом рейтинге губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 13 место.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области прокомментировал послание Путина.