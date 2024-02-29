Лекарство от депрессии создали в России

Решающий проблему депрессии препарат разработали российские ученые.

Эту работу без всякого преувеличения можно назвать прорывной — она опубликована в авторитетном журнале в области нейропсихофармакологии ACS Chemical Neuroscience, где за всю его историю удалось напечататься всего шести авторам из России.

«Статью очень придирчиво оценивали пятеро независимых рецензентов. Достаточно сказать, что наши ответы на их вопросы заняли целых 48 страниц», — сказал руководитель разработки, завлабораторией биомедицинской химии ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров.

Исследование сосредоточено на разработке универсального антидепрессанта. Большинство существующих препаратов имеют побочные эффекты. Уникальность подхода российских ученых заключается в использовании нового механизма действия. Они предложили воздействовать не на отдельные нейромедиаторы, а на центр их образования — голубое тело мозга. Результаты исследований на животных показали снижение симптомов депрессии.

Добавим, депрессия является серьезным психологическим заболеванием, ее можно сдержать достаточно простыми и доступными способами, например, черным шоколадом.