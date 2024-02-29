Маршрутка и грузовик столкнулись в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП маршрутки и грузовика – есть пострадавшие.

Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, в Новосибирске пять пассажиров маршрутки доставлены в больницу после аварии с грузовиком.

"Характер полученных травм уточняется", — уточнили сотрудники.

По предварительным данным, водитель маршрутки столкнулся с грузовиком "Газель", который двигался в том же направлении и начал резко притормаживать перед светофором.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Напомним, что в Новосибирске увековечат память погибшего в ДТП продюсера Бугаева.