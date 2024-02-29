Медики узнали об опасных источниках жиров и сахара для организма

В список таких продуктов входит фастфуд и другая соленая пища.

Врачи портала «Здоровое-питание.рф» рассказали об опасных для организма продуктах. Так, по словам специалистов, в этот перечень входит фастфуд, картошка фри, соленая пища, а также блюда, которые готовятся прямо в масле, пишет RuNews24.ru.

Специалисты отмечают, что такая еда состоит из так называемых опасных углеводов. Дело в том, что в них содержится большое количество сахара и жира. Что касается жареной пищи, то в ней большое количество трансжиров.

Вдобавок медики рекомендовали не злоупотреблять газированными напитками, богатыми сахаром.

Напомним, диетолог рассказала, что 1,5-2 литра жидкости в день снижают риск сгущения крови.