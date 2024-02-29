Мужчина из Новосибирска получил 1,5 года исправительных работ за убийство вахтовика

Житель Новосибирска убил вахтовика.

По данным пресс-службы Каларского районного суда, в сентябре прошлого года у двух мужчин возник конфликт после окончания вахты. Житель Новосибирска во время драки ударил коллегу, отчего тот упал и ударился затылком о бетонное покрытие. Позже он скончался в больнице.

Сейчас суд назначил обвиняемому 1,5 года исправительных работ. Также, кроме морального ущерба суд взыскал расходы на погребение в 86 тысяч рублей и 800 тысяч рублей в пользу дочери погибшего.

Напомним, что в селе Новосибирской области молодой человек избивает сельчан.