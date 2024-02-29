Новосибирский певец Шура поругался с гостем и покинул студию шоу «Это нормально»

Возник спор при обсуждении того, является ли правильным брать детей на вечеринки.

Певец Шура (Александр Медведев) из Новосибирска участвовал в шоу «Это нормально» на телеканале ТНТ, где гости и ведущие обсуждают различные темы.

Во время эфира возник спор по поводу того, является ли правильным брать детей на вечеринки. Один из гостей критически высказался в адрес Шуры, который также присутствовал в студии.

В ответ на это Шура ушел из студии до тех пор, пока гость не покинет эфир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новосибирского блогера написали донос из-за попытки закрыть бар «Элтон».