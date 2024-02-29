Новосибирский певец Шура скандально прославился задолго до шоу с Бузовой

Сиб.фм после скандального выпуска шоу «Это нормально?» с участием Шуры (Александра Медведева) вспомнил другие выходки артиста.

Шура вышел на сцену в 90-х годах и сразу привлек внимание зрителей своим эпатажным образом и манерой исполнения песен: мужчина в ботфордах на высокой платформе, в шортах, шубе, с ярким макияжем и разноцветными волосами не мог оставить равнодушным никого.

Позже, когда образ Александра перестали бурно обсуждать, стало известно о пристрастии певца к алкоголю. Один из скандалов на почве злоупотребления спиртным произошел на съемках в YouTube-шоу «Бар в большом городе» с Ириной Чесноковой. Артист уже явился «навеселе», но не отказывался от подливаемого организаторами алкоголя, веселился и матерился. Не выдерживая шуток над собой, гость программы попытался уйти, но его удерживали и продолжали поить.

Другой алкоэпизод случился в аэропорту Челябинска. Шура и его помощник Павел Депершмидт в VIP-зале ждали вылет в Москву, выпивали и развязно себя вели. Продюсер Дмитрий Табарчук сделал им замечание, после чего завязалась драка.

Но самый жесткий инцидент с «участием» спиртного произошел в 2006 году, когда певца судили избиение его подруги, у которой засиделся. Девушка намекнула, что гостю пора и честь знать, но это звезде не понравилось: он набросился на даму, бил ее и даже душил. Отделался тогда Шура штрафом на 20 тысяч рублей.

Первый выпуск шоу «Битва поколений» на телеканале «Муз-ТВ» также благодаря Медведеву окончился скандалом: певец успел обидеть свою оппонентку по сцене и довести до слез члена жюри — блогера Валю Карнавал, напомнив ей о конфликте с Ларисой Долиной. Девушка спросила о его неприязни к ней, на что звезда ответил: «Слава Богу, ты нашла свою нишу. Справилась с тем напором от нашей любимой Ларисы Долиной. Теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, что ты имеешь право на это место. Успокойся, все!».

Слез юная блогер не сдержала.

А второй сезон шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ стал самым нервным и скандальным за всю историю проекта. Так, Шура нелестно огрызался на замечания жюри и грубил оператору за сценой, не подготовлся к выступлению и в ответ на критику заявил, что у него «сдают нервы», и он готов все бросить. Напомним, певец выбрал хит Лолиты «Пошлю его на...», но не справился с заданием.

«Ты сейчас пришел в студию просто никакой, ты не выучил песню!» — негодовали тогда редакторы шоу и после устроенного им скандала попросили уйти.

Ранее мы рассказывали, что Александр Медведев не планирует покидать Россию из-за критики.