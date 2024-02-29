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общество

Новосибирский певец Шура стал участником скандала в шоу на ТНТ

Фото: соцсети

Он покинул студию.

Певец Шура (Александр Медведев) из Новосибирска принял участие в шоу «Это нормально» на телеканале ТНТ. На телепередаче гости и ведущие обсуждают различные темы.

В этот раз во время эфира возник спор при обсуждении того, является ли правильным брать детей на вечеринки. Один из гостей программы негативно высказался в сторону Шуры, который также присутствовал в зале. Певцу не понравилась критика, и между ними начался конфликт.

В итоге Шура решил покинуть студию до того момента, пока гость не уйдет с эфира.

Напомним, что новосибирский блогер Дава стал участником шоу на ТНТ.

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Нина Раневская
Журналист

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