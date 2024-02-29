Новосибирский суд вынес приговор в отношении отца убитого 6-летнего мальчика

Закир Мутогаров, отец убитого два года назад в селе Кудряши 6-летнего мальчика, был приговорен к лишению свободы.

Решение было вынесено Новосибирским областным судом по делу об убийстве, в котором фигурировали он и его брат. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Маленького ребенка избили до смерти его отчим и мать за то, что он еще не умел читать. Закир Мутогаров был осужден в связи с этим преступлением и отбывал наказание в тюрьме. Однако, выйдя на свободу, он совершил новое преступление.

Вместе с братом 14 января 2023 года они напали на 61-летнюю знакомую в селе Форпост-Каргат, убив ее топором и ножом после того, как закончились деньги и алкоголь. После этого они похитили 75 тысяч рублей и скрылись.

Братья Мутогаровы были признаны виновными в убийстве и разбое. Они получили приговоры на 17 лет и 1 месяц, и 15 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии особого и строгого режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина из Новосибирска получил 1,5 года исправительных работ за убийство вахтовика.