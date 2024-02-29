Новосибирца не выпустили за рубеж из-за мелкой ошибки в загранпаспорте

Житель Новосибирска не смог улететь в отпуск из-за незаметной ошибки в заграничном паспорте.

С этим же документом мужчина не раз летал за границу. В этот раз, при попытке выбраться на отдых в Таиланд, на таможне его развернули обратно: даты срока действия паспорта различались на день на главной странице и в расположенной ниже машиночитаемой строке.

Семья купила путевки за 260 тысяч рублей, жене сибиряка пришлось в слезах лететь одной. Документ мужчине быстро заменили, но туроператор сообщил ему, что чартерный рейс обратно аннулирован. Новосибирец нашел новые билеты, на что пришлось потратить еще 136 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в ряде СМИ были опубликованы материалы о массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи. Эту информацию официальный представитель МВД РФ Ирина Волк тогда назвала несоответствующей действительности.