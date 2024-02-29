сегодня
29 февраля, 22:51
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня
29 февраля, 22:51
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 90.84 | eur 98.54
сегодня 20:24
общество

Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента

Фото: Kremlin.ru

Путин уделил большое внимание вопросам развитии новых нацпроектов, третьем запуске БАМа и Транссиба.

В четверг, 29 февраля, в своем послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил ряд важных вопросов, касающихся поддержки регионов, многодетных семей и бойцов СВО, а также их семей.

Глава государства выразил свою поддержку новым нацпроектам, третьему этапу строительства БАМа и Транссиба. В своем выступлении он также подчеркнул важность поддержки педагогов и школьников, которые готовятся к сдаче ЕГЭ.

Более подробно о ключевых моментах выступления Владимира Путина можно увидеть в нашем фоторепортаже.

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 2

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 3

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 4

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 5

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 6

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 7

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 8

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 9

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 10

Фото Послание Путина Федеральному Собранию 29 февраля: самые яркие высказывания и цитаты президента 11

Ранее Сиб.фм сообщал, что участники СВО смогут получить образование в ведущих вузах в приоритетном порядке.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в