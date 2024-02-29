Президент России может приехать в Красноярск 13 марта

Возможный визит президента России Владимира Путина в Красноярск 13 марта стал предметом обсуждения в телеграм-каналах и СМИ.

Портал NGS 24.RU первым сообщил об этом, ссылаясь на собственные источники. Информацию подтверждают также осведомленные спикеры издания «МК в Красноярске».

Однако официального подтверждения этой информации на текущий момент нет.

Журналисты «МК в Красноярске» обратились в пресс-службу губернатора края, но получили ответ о том, что о визите ничего неизвестно. Некоторые СМИ также цитируют политолога Александра Чернявского, который подтвердил слухи о возможном визите президента, но не располагает подробностями. Контакт с экспертом пока не удалось установить.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске губернатор наградил Героя России Сайбеля и других участников СВО.