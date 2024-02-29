Путин: будет запущен новый национальный проект «Экономика данных»

Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта.

29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию рассказал о запуске нового национального проекта.

«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных», — сообщил президент.

Он уточнил, что в ближайшие лет в новые проект направят не менее 700 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин поручил протестировать новую модель оплаты труда бюджетников.