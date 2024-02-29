сегодня
29 февраля, 19:48
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 91.86 | eur 99.45
сегодня
29 февраля, 19:48
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 91.86 | eur 99.45
сегодня 18:14
общество

Путин: В России в следующем году появится налоговый вычет при сдаче нормативов ГТО

Фото: Kremlin.ru

Вычет получат те, кто на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.

Со следующего года гражданам России предоставят возможность получать налоговые вычеты за регулярные медицинские осмотры и успешное выполнение нормативов ГТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

По словам президента, это мера поощрения граждан, проявляющих ответственный подход к своему здоровью.

«Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», — сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что льготная ипотека под 2% будет доступна в регионах для участников СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в