РБК: в QIWI Банке хранится 92 млн рублей жителей Новосибирской области

На счетах QIWI Банка находятся 92,4 млн рублей, принадлежащих 363 жителям Новосибирской области.

Такие данные рассказали по запросу РБК Новосибирск в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). При этом данными о количестве держателей QIWI Кошельков из Новосибирской области, ведомство не располагает, потому как при их оформлении от пользователей не запрашивались данные о месте жительства.

«Владельцы электронных кошельков вправе подать требование во временную администрацию с приложением документов, которые подтверждают наличие денежных средств в Киви Банке. Владельцы QIWI кошельков являются кредиторами третьей очереди в рамках процедуры ликвидации КИВИ Банка», — отметили специалисты АСВ.

В настоящее время сформирован список вкладчиков для выплат страхового возмещения. Это почти 300 физических лиц, порядка 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и девять тысяч юрлиц.

Напомним, по оценкам Центробанка, у QIWI Банка есть достаточные средства для возврата денег с электронных кошельков граждан, которые будут возвращены в рамках принудительной ликвидации или банкротства банка за счет продажи его активов и имущества.