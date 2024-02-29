Стая бродячих собак напала на школьника в Новосибирской области

В НСО собаки накинулись на 16-летнего школьника.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, на улице 40 лет Победы в поселке Станционно-Oяшинский стая бродячих собак напала на 16-летнего школьника. Ему срочно потребовалась медицинская помощь.

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному инциденту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за прошлый год собаки и кошки покусали 6586 человек.