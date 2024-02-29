В Болотнинском районе супруги стали родителями «королевской двойни»

У Владимира и Кристины из Болотнинского района Новосибирской области родилась редкая — «королевская двойня».

Как сообщили в управлении по делам ЗАГС региона, королевской называют разнополых двойняшек. Так повезло сибирякам — 16 февраля они стали родителями сразу для мальчика и девочки. Детей назвали Мироном и Полиной.

29 февраля пара в торжественной обстановке в ЗАГСе Болотнинского района получила свидетельства о рождении своих малышей и подарки.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области за последние три високосных года 29 февраля родилось 238 детей. Большинство появились в 2012 году — 97, в 2016 их было 85, 29 февраля 2020 года на свет в области появилось 56 детей.