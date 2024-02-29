В Новосибирске продают котят с инопланетной внешностью за 80 тысяч рублей

Возраст котят — 2 месяца.

На сайте с объявлениями о продаже в Новосибирске появилось предложение приобрести котят ориентала. За них просят 80 тысяч рублей.

Автор объявления пишет, что у котят ласковый темперамент, восточная внешность и крепкое здоровье. Они умеют пользоваться когтеточкой, знают лоток и вакцинированы. При этом в пищу употребляют только профессиональные корма, мясные миксы из фермерского, экологически чистого и правильного мяса.

Также есть несколько котят экстремального типа ориентала для бронирования. За них просят 90 тысяч рублей, так как получить потомство такого вида тяжело. Особенность вида заключается в том, что у котят большие, широко расставленные уши, вытянутая мордочка и короткая шерсть.

Напомним, что квартиру с сауной и террасой на крыше за 35 млн продают в Новосибирске.