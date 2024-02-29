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общество

В Новосибирске снесут четыре дома в трех районах

Фото: Pexels.com

Ранее объекты признали аварийными.

На портале госзакупок опубликована информация о сносе четырех домов в Новосибирске, расположенных в трех районах — Первомайском, Железнодорожном и Октябрьском.

Планируется снести здания на улицах Зональная, 1, Нижегородская, 193, Тельмана, 10, Владимировская, 33а.

Ранее эти объекты были признаны аварийными и подлежат сносу. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей.

Подрядчик также обязан будет вывезти мусор и разровнять площадки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что квартиру с сауной и террасой на крыше за 35 млн продают в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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