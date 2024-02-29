В Новосибирске создали уникальные магниты для СКИФа

Специфика магнитов BDC заключается в том, что они сочетают в себе функции поворотного магнита и квадрупольной линзы.

Сотрудники Института ядерной физики имени Будкера СО РАН завершили изготовление 32 поворотных магнитов для накопительного конца Центра коллективного пользования «СКИФ». Об этом сообщила пресс-служба института.

Эти магниты BDC сочетают в себе функции поворотного магнита и квадрупольной линзы. По словам учёных, они играют ключевую роль в формировании траектории пучка электронов и его фокусировке благодаря поперечному градиенту магнитного поля.

Изготовление магнитов BDC представляет собой техническую сложность, поскольку каждый из них должен быть точно откалиброван и подключен к единому источнику питания.

По словам младшего научного сотрудника ИЯФ СО РАН Алексея Пахомова, каждый магнит должен соответствовать высочайшим стандартам точности, отличаясь друг от друга не более чем на 0,025%, что обусловлено требованиями к синхротронному излучению.

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