В Новосибирске у предпринимателя изъяли обувь и отправили в зону СВО

В зону специальной военной операции отправили обувь, которую изъяли у предпринимателя в Новосибирске.

В своем Telegram-канале пресс-служба транспортной полиции Сибири сообщила, что в Новосибирской области у предпринимателя изъяли из незаконного оборота 1 300 пар обуви. И сейчас ее отправили в зону специальной военной операции.

Стоимость незаконной обуви составила более 5,6 миллионов рублей.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель купила в одной из республик Средней Азии 1 300 пар обуви без специальной маркировки.

По решению суда изъятое обращено в доход государства.

Напомним, что в Новосибирске осудили мужчину, пытавшегося перерезать горло полицейскому.