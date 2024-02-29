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общество

В Новосибирской области назвали самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ

Фото: Pexels.com

На первом месте оказалось обществознание.

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила, что по данным ЕГЭ-2024, самым популярным предметом для сдачи в регионе стало обществознание. Его выбрали 48% выпускников. Этот показатель превысил прошлогодний результат на 2,1 процентных пункта.

На втором месте оказалась математика, которую выбрали 42,6% участников экзамена. Информатика и биология также пользовались значительным спросом, с соответственными долями 24,1% и 16,54%.

Физика и химия оказались наименее популярными предметами для сдачи ЕГЭ среди выпускников региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 11-летний мальчик перевел 215 тысяч рублей мошенникам из игры Roblox.

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Игорь Кириченко
Журналист

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