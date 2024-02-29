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общество спорт

В новосибирскую хоккейную команду может вернуться форвард Овчинников

Фото: freepik

В хоккейный клуб «Сибирь» возможно возвращение Дмитрия Овчинникова.

По данным издания «Чемпионат», нападающий Дмитрий Овчинников может вернуться в состав новосибирского клуба «Сибирь» в следующем сезоне.

Сейчас форвард играет в АХЛ за фарм-клуб «Торонто», однако клуб «Сибирь» очень заинтересован в его возвращении.

Также новых предложений от «Сибири» ждет и хоккеист Никита Шашков, сыгравший в «Сибири» с результатом 15 очков.

Напомним, что спортивного директора ХК «Сибирь» уволили из-за плохих результатов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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