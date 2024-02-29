В РФ введут дополнительные выплаты для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах

Советникам будут выплачивать по 5 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин заявил о введении дополнительных выплат для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Об этом российский лидер заявил в ходе послания Федеральному Собранию Российской Федерации.

Сумма выплаты составит 5 тысяч рублей.

Также с 1 марта увеличат федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей.

Ранее Путин заявлял, что выпускникам разрешат пересдать ЕГЭ по одному из предметов для набора баллов.