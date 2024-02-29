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общество

Владимир Путин пообещал продемонстрировать «Сарматы» на боевом дежурстве

Фото: скриншот из видео «Краснодарский край» / YouTube

Ракеты уже поставлены в войска.

Первые серийные ракетные комплексы «Сармат» с тяжелыми баллистическими ракетами поставили в войска. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Он отметил, что эти ракеты скоро будут продемонстрируют на боевом дежурстве в районах базирования.

«Сармат» представляет под собой стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, призванный заменить устаревшие советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Первый запуск ракеты состоялся 20 апреля 2022 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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