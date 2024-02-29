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общество

Врачи из Новосибирска спасли молодую пациентку с легкими, полными тромбов

Фото: Центр имени Мешалкина

Иркутская студентка, страдавшая от хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, прошла успешную операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина.

Эта молодая женщина, которая мечтала о материнстве, столкнулась с препятствиями из-за антифосфолипидного синдрома, усложняющего вынашивание ребенка.

После множества диагностических испытаний, включая осложнения после перенесенного COVID-19, ей был поставлен правильный диагноз, и проведена операция по удалению тромбов из легочных сосудов.

Эта процедура, известная как «легочная эндартерэктомия», требует искусственного кровообращения и занимает около 8 часов. После операции пациентке необходимо будет принимать препараты, чтобы снизить риск тромбообразования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске школьнице сломали ключицу на уроке физкультуры.

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Игорь Кириченко
Журналист

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