72 новосибирца вошли в перечень экстремистов и террористов

В реестр организаций и физических лиц, связанных с экстремизмом и терроризмом, попали 72 жителя Новосибирской области.

На портале Росфинмониторинга опубликована информация о том, что в список попали люди совершенно разных возрастов. Например, самому юному из них всего 17 лет. Подросток оказался в перечне террористов и экстремистов из-за репоста на свою страницу в социальной сети информации, критикующей российскую власть.

Среди самых пожилых — 81-летний «ребенок войны». Причина его внесения в список не указана.

В реестр попали жители разных районов Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, что в 22 регионах России были задержаны 49 подозреваемых в связи со сбором и перечислением денежных средств боевикам в Сирии. Среди них оказались два человека из Новосибирска.