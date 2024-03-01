Что нельзя выращивать на подоконнике: рассказала новосибирский агроном

Агроном дала совет по высадке рассады на подоконнике.

Изданию АиФ-Новосибирск Людмила Шубина, кандидат сельскохозяйственных наук, рассказала, какую рассаду лучше не выращивать на подоконнике.

По ее словам, следует учесть тот факт, что в Сибири подоконники чаще всего холодные, поэтому с рассадой нужно быть предельно аккуратными. Например, теплолюбивые культуры следует выращивать на специальной подставке – это перцы и баклажаны.

Что касается огурцов, то их рассаде нужно обязательное подсвечивание.

«Либо нужно так утеплять подоконник, чтобы всегда он был относительно теплым», — подчеркнула специалист.

Напомним, что садоводам Новосибирска рассказали о популярных для выращивания цветах.