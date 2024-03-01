Директора новосибирской организации обвиняют в мошенничестве при уборке свалок

Дело направят в Октябрьский районный суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации. Его обвиняют в мошенничестве, в легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год директор организации заключил 25 контрактов с муниципальными казенными учреждениями. Он должен был ликвидировать несанкционированные свалки на территории пяти районов Новосибирска.

После, обвиняемый предоставил в учреждения фиктивные документы о понесенных расходах, которые возникли из-за размещения мусора на полигонах. На этом основании ему из бюджета города возместили 4,5 миллионов рублей.

«Кроме того, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, мужчина совершил финансовые операции по легализации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления», — пишет пресс-служба.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд.

Напомним, что на ликвидацию свалок в Новосибирской области выделили 310 миллионов рублей.