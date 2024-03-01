На весенний режим работы перешел Новосибирский зоопарк

Зоопарк в Новосибирске перешел на весенний режим работы.

В социальной сети “ВКонтакте” Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило опубликовал информирую о том, что с сегодняшнего дня, зоопарк переходит на весенний режим работы.

Теперь он будет работать в будние дни с 9:00 до 19:00 (кассы прекращают работу в 18:00), а в выходные и праздничные дни зоопарк будет работать с 9:00 до 20:00 (кассы прекращают свою работу в 19:00).

Также сотрудники предупредили новосибирцев о повышении цен на льготные билеты — до 250 рублей.

Подъём цен в зоопарке объяснили изменяющимися социально-экономическими условиями страны, увеличением расходов на содержание животных и материально-технические нужды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке сбежала харзу — ее искали целые сутки.