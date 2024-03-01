Новосибирский певец Митя Фомин рассказал о буллинге в школе

Российский певец и исполнитель Митя Фомин, родившийся в Новосибирске, рассказал о своем детстве в интервью для Om1.ru.

Он поделился воспоминаниями о 80-х годах, эпохе активного формирования уличных группировок, и о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в школьные годы из-за издевательств со стороны сверстников.

Исполнитель также упомянул свое отношение к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он признал, что не спешил смотреть его, предпочитая не поддаваться массовым трендам. Фомин отметил, что его друзья, знакомые с теми временами, нашли сериал чрезмерно жестоким и не совсем соответствующим реальности.

Митя Фомин рассказал, что в школьные годы столкнулся с буллингом, который удалось преодолеть только сменив школу и место жительства. После перехода в новую школу он получил прозвище, о котором он предпочел не раскрывать подробностей.

Ранее исполнитель поделился своим опытом участия в экстремальном шоу «Выжить в Самарканде» на телеканале ТНТ, где сломал палец.