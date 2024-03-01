Новосибирский певец Шура устроил скандал в эфире шоу “Это нормально”

Певец Шура из Новосибирска покинул студию во время эфира шоу на ТНТ.

На телеканале ТНТ вышел новый выпуск шоу “Это нормально”, где приглашенные гости совместно с ведущими Дмитрием Дибровым и Ольгой Бузовой обсуждают острые вопросы.

Во время выпуска была тема, связанная с детьми на вечеринках, и тогда один из гостей нелестно высказался о Шуре. В свою очередь, самому певцу это крайне не понравилось. После бурной ссоры новосибирский певец покинул студию и вернулся только после того, как сам гость ушел оттуда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский певец Шура поделился воспоминаниями о Сибири в шоу на ТНТ.