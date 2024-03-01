Новосибирского борца с коррупцией лечат в Германии за 475 000 долларов

Активист и общественник из Новосибирска Виктор Сорокин, который много лет боролся с коррупцией в России, лечится в Германии за 475 000 долларов.

Виктор Сорокин прославился в Новосибирске громкими расследованиями, которые он проводил в Новосибирске. Активист не раз стоял с плакатами около областной прокуратуры с обвинениями бывшего прокурора региона Якова Хорошева в коррупции. Мужчина также угрожал покончить с собой.

«Я вынужден буду принести себя в жертву для привлечения внимания к бандитизму коррумпированных генералов, которые крышуют грабёж России и народа. За то, что я защищаю интересы России и народа, со мной уже шесть лет ведётся война, продолжать которую я уже не способен», — заявил в 2015 году публично Виктор Сорокин.

А началось всё с того, что активист в 2009-м начал писать диссертацию по теме «Психологические условия формирования толерантности к коррупции в среде МВД». Тогда же ему предложили возглавить организацию ООО ТД «СоюзКомплект», сотрудники которого надеялись на его помощь в выявлении коррупции с конфликтующей фирмой. Сорокину был выдан вексель, который гарантировал ему как начальнику зарплату в 73 000 рублей (по тем временам большие деньги).

Ещё через несколько лет Виктор Сорокин заявил, что против него было «сфабриковано» три уголовных дела. В 2015-м расследование закончилось, и дела были закрыты. Активисту пришла бумага с принесением извинений и гарантией его реабилитации. Однако на деле этого не произошло, поэтому общественник грозил с собой что-нибудь сделать.

Последний раз Виктор Сорокин попал в скандал в начале 2022 года. В январе проходил пикет против повышения тарифов ЖКХ, после этого активиста задержали и доставили в отдел полиции «Калининскиий».

«Меня поймали на улице, запихали в машину и сюда доставили. Меня догнали после одиночного пикета и потом привезли сюда. Это были сотрудники без формы, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, которые почему-то сами провоцируют», – комментировал тогда происходящее Виктор Сорокин.

В 2022 году общественник пропал из информационного пространства. Сейчас он появился с плакатами в оппозиционных чатах, где заявляет о своей болезни.

«Примерно с 2020 года развивался рак. Германия заплатила за моё лечение 475 000 долларов за генное лекарство, надеюсь, выживу»,

- заявил Виктор Сорокин.

Впрочем, за что и почему Германия выделила такие деньги на лечение именно общественника из Новосибирска – Виктор Сорокин отвечать не стал, игнорируя неудобные вопросы.