Новосибирца заключили под стражу: он пытался поджечь возлюбленную

Суд избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на убийство: мужчина пытался поджечь свою сожительницу.

Ранее было известно, что новосибирец был разгневан тем, что его возлюбленная отправила деньги ребенку. На фоне этого состояния он облил гражданскую жену горючей жидкостью, но не смог поджечь, так как зажигалка оказалась сломанной.

Сейчас суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2024 года по статье “покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью”.