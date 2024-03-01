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проиcшествия

Житель Новосибирска не смог поджечь возлюбленную из-за сломавшейся зажигалки

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске мужчина хотел жестоко расправиться со своей сожительницей, в дело «вмешался случай».

Как сообщается на сайте Кировского районного суда, мужчина «озверел» из-за денег, которые женщина перекинула на счет ребенка. Сибиряк облил гражданскую жену горючей жидкостью, но не смог поджечь — зажигалка оказалась сломанной. Завершить расправу над женщиной не дали люди, находившиеся в это время в одном с ними помещении.

Правоохранителям мужчина сказал, что всего лишь хотел припугнуть возлюбленную. Однако на допросах потерпевшая говорила о страхе за свою жизнь. Изверга отправили под стражу.

Ранее мы рассказывали, как в Омской области мужчина убил знакомого из-за куска сала.

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Галина Чебыкина
Журналист

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